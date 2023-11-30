Война в Украине не закончится до одного момента — чего ждет Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия не может согласиться на мир и не будет вести реальные переговоры из-за одного важного события, которого ждет российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, Кремль также надеется, что Запад устанет от Украины и ее поддержка ослабнет.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Чего хочет Кремль от Украины

Россия хочет, чтобы Украина признала аннексию Крыма и независимость незаконных образований "ДНР" и "ЛНР", что было целями российской агрессии. О чем заявил один из переговорщиков и путинский минен Владимир Мединский. Среди требований было не вступать в НАТО.

Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия присутствовал на переговорах с РФ в Беларуси и Стамбуле. По его словам, Россия хотела повторить сценарий с Финляндией.

"Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем — как Финляндия когда-то — нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное — косметические и политические "приправки" о денацификации, русскоязычном населении и бла-бла-бла", — отметил Арахамия.

Какой замысел имела украинская делегация на переговорах с РФ

Он добавил, что у Украины были другие планы, а принять 18 пунктов мира Путина было невозможно. Поэтому украинская делегация тянула время, пока ВСУ выбивали оккупантов с севера.

"Во-первых, чтобы нам согласиться на нейтралитет, нужно менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституцию. Во-вторых, нет доверия и не было к россиянам, что они это сделают. Это можно было сделать только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные — потому что они зашли действительно неподготовленные к такому сопротивлению, поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет", — рассказал глава фракции "Слуга народа".

Чего ждет Кремль

Арахамия подчеркнул, что юридически даже нельзя было ничего подписать без Зеленского и Путина, которым пришлось бы прибыть в Стамбул. А после того, что Россия сделала с Бучей и его жителями, это было невозможно.

Кроме того, партнеры Украины, в том числе США, понимают, что Путин не предложит реальные переговоры, пока не появится новый президент Соединенных Штатов в ноябре 2024 года. Поэтому Кремль ждет победы Дональда Трампа, который уже успел много наобещать о мире. Кроме того, Путин также надеется, что Западу надоест оказывать помощь Украине.

Украина в НАТО

В то же время, мира Россия точно не желает. Она продолжает угрожать НАТО и заявлять, что не сможет мирно сосуществовать с Альянсом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время заседания Совета Украины НАТО 29 ноября в Брюсселе заявил, что Украина должна быть в Альянсе, который без нее также не сможет.

"У нас — самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО ввиду наших возможностей и принципов управления", — подчеркнул Кулеба.

Столтенберг ответил, что нужно быть готовыми к затяжной битве. Однако помощь Украине не прекратится.

"Мы должны быть готовы к долгой и тяжелой битве. Мы приветствуем передачу Украине и современник танков, и "хаймарсов", крылатых ракет и передовых систем ПВО и ждем передачу Ф-16. Но надо помнить, что не существует "серебряного шара", то есть такой системы, которая сама изменила бы ситуацию на поле боя", — отметил генсек НАТО.

Планы РФ насчет Альянса

Согласно данным украинской разведки, Россия не остановится на Украине, но попытается захватить Молдову и балтийские страны. Это приведет к глобальной войне, поскольку государства Балтии входят в Альянс.

Напомним, что Путин смог сохранить высокий уровень поддержки войны против украинцев.