Бои за Авдеевку — ВСУ ударили по скоплению россиян, много погибших

ВСУ уничтожают российскую технику на фронте. Фото: скриншот

Украинские военные провели успешную операцию на фронте, взорвав здание с 15-ю солдатами армии России. Также был уничтожен танк оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Telegram в субботу, 27 июля.

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Противотанковые подразделения бригады применили ракетный комплекс "Стугна" для уничтожения тяжелой бронетехники, включая танки и боевые бронированные машины (ББМ), как во время движения, так и в укрытиях.

В результате этой операции было уничтожено значительное количество живой силы противника.

"Уничтожено около 15 россиян вместе со зданием и скопление живой силы у баги", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что это их одни из лучших воспоминаний.

"И это одни из самых приятных воспоминаний об отражении российских атак" в районе Авдеевки", — подытожили в бригаде.

Напомним, украинские пограничники "Помсти" показали видео эффектного уничтожения оккупантов на Северском направлении. Им удалось ликвидировать не менее семи захватчиков и ранить двоих.

Также мы писали, что в сети распространяется видео ликвидации российских оккупантов. Предварительно украинский снайпер смог уничтожить двух российских захватчиков с расстояния в 700 метров.