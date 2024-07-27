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Третья штурмовая бригада показала видео подрыва здания с десятком россиян внутри

27 июля 2024 18:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бои за Авдеевку — ВСУ ударили по скоплению россиян, много погибших
ВСУ уничтожают российскую технику на фронте. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украинские военные провели успешную операцию на фронте, взорвав здание с 15-ю солдатами армии России. Также был уничтожен танк оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Telegram в субботу, 27 июля.

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Противотанковые подразделения бригады применили ракетный комплекс "Стугна" для уничтожения тяжелой бронетехники, включая танки и боевые бронированные машины (ББМ), как во время движения, так и в укрытиях.

В результате этой операции было уничтожено значительное количество живой силы противника.

"Уничтожено около 15 россиян вместе со зданием и скопление живой силы у баги", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что это их одни из лучших воспоминаний.

"И это одни из самых приятных воспоминаний об отражении российских атак" в районе Авдеевки", — подытожили в бригаде.

Напомним, украинские пограничники "Помсти" показали видео эффектного уничтожения оккупантов на Северском направлении. Им удалось ликвидировать не менее семи захватчиков и ранить двоих.

Также мы писали, что в сети распространяется видео ликвидации российских оккупантов. Предварительно украинский снайпер смог уничтожить двух российских захватчиков с расстояния в 700 метров.

война ВСУ Донецкая область военная техника военные оккупанты ликвидация Авдеевка война в Украине штурмовая бригада

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