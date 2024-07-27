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Третя штурмова бригада показала відео підриву будівлі з десятком росіян всередині

27 липня 2024 18:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бої за Авдіївку — ЗСУ вдарили по скупченню росіян, багато загиблих
ЗСУ знищують російську техніку на фронті. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські військові провели успішну операцію на фронті, підірвавши будівлю з близько п'ятнадцятьма солдатами армії Росії. Також було знищено танк окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Третьої штурмової бригади Збройних сил України у Telegram в суботу, 27 липня.

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Протитанкові підрозділи бригади застосували ракетний комплекс "Стугна" для знищення важкої бронетехніки, включаючи танки та бойові броньовані машини (ББМ), як під час руху, так і в укриттях.

Внаслідок цієї операції було знищено значну кількість живої сили противника.

"Знищено близько 15 росіян разом з будівлею та скупчення живої сили біля багі", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що це їхні одні з найкращих спогадів.

"І це одні з найприємніших спогадів про відбиття російських навал у районі Авдіївки", —підсумували у бригаді.

Нагадаємо, українські прикордонники "Помсти" показали ефектне знищення окупантів на Сіверському напрямку. Їм вдалося ліквідувати щонайменше сім загарбників та поранити двох.

Також ми писали, що у мережі поширюється відео ліквідації російських окупантів. Попередньо український снайпер зміг знищити двох російських загарбників з відстані 700 метрів.

війна ЗСУ Донецька область військова техніка військові окупанти ліквідація Авдіївка війна в Україні штурмова бригада

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