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Третья штурмовая показала впечатляющие кадры уничтожения вражеской техники и живой силы

21 марта 2024 10:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Третья штурмовая показала впечатляющие кадры уничтожения вражеской техники и живой силы
Уничтоженная вражеская техника. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Подразделения Третьей штурмовой бригады не прекращают упорно истреблять живую силу русских оккупантов. Также изрядно достается и технике врага.

Видео эффективной работы украинских бойцов обнародовано на Telegram-канале бригады в четверг, 21 марта.

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На видео можно увидеть, как бойцы выслеживают и уничтожают врага.

"Это кадры недавней работы подразделений Третьей штурмовой — по живой силе, позициям, танкам, ББМ, минометам и арте оккупантов", — говорится в сообщении.

Бойцы отмечают, что это лишь часть успешных поражений. Бои в районе Авдеевки продолжаются день и ночь.

Ранее мы рассказывали, что украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку оккупантов С-60.

Напомним, третья штурмовая бригада провела успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
штурмовая бригада

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