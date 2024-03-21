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Третя штурмова показала вражаючі кадри знищення ворожої техніки і живої сили

21 березня 2024 10:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Третя штурмова показала вражаючі кадри знищення ворожої техніки і живої сили
Знищена ворожа техніка. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Підрозділи Третьої штурмової бригади не припиняють завзято винищувати живу силу російських окупантів. Також добряче дістається і техніці ворога.

Відео ефективної роботи українських бійців було оприлюднене на Telegram-каналі бригади у четвер, 21 березня.

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На відео можна побачити, як бійці вистежують і знищують ворога.

"Це кадри нещодавньої роботи підрозділів Третьої штурмової  — по живій силі, позиціях, танках, ББМ, мінометах та арті окупантів", — говориться в повідомленні. 

Бійці наголошують, що це лише частина успішних уражень. Бої в районі Авдіївки продовжуються день і ніч.

Раніше ми розповідали, українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату окупантів С-60.

Нагадаємо, третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
штурмова бригада

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