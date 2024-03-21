Третя штурмова показала вражаючі кадри знищення ворожої техніки і живої сили
Підрозділи Третьої штурмової бригади не припиняють завзято винищувати живу силу російських окупантів. Також добряче дістається і техніці ворога.
Відео ефективної роботи українських бійців було оприлюднене на Telegram-каналі бригади у четвер, 21 березня.
Третя штурмова нищить ворога
На відео можна побачити, як бійці вистежують і знищують ворога.
"Це кадри нещодавньої роботи підрозділів Третьої штурмової — по живій силі, позиціях, танках, ББМ, мінометах та арті окупантів", — говориться в повідомленні.
Бійці наголошують, що це лише частина успішних уражень. Бої в районі Авдіївки продовжуються день і ніч.
Раніше ми розповідали, українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату окупантів С-60.
Нагадаємо, третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.
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