Третья штурмовая наступает на позиции россиян

Бойцы Третьей штурмовой бригады в бою. Фото иллюстративное: скриншот

На Харьковском направлении не прекращаются упорные бои. Несмотря на все усилия российских захватчиков, украинские воины не только умело обороняются, но и успешно контратакуют позиции врага.

Видео жестоких боев было опубликовано на странице штурмовой бригады в Telegram.

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Третья штурмовая уничтожает врага

"Стрельба из пулемета в упор, огонь со всех сторон и зашкаливающий адреналин. Эти эпические кадры из камер GoPro — наши штурмовые действия в одной из посадок на Харьковщине", — сообщили военные.

Бойцы рассказывают, что российские захватчики прикрывают подходы к своим позициям 120-мм минометами.

"Бойцы ныряют в густую зеленку, начинают бой и не останавливаются, даже получая ранения", — отметили в сообщении.

Как умело уничтожать врага показывали бойцы 2-й роты 2-го механизированного батальона Третьей штурмовой.

Ранее мы сообщали, что военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.

Напомним, военнослужащие Третьей штурмовой бригады уничтожили гексакоптером-камикадзе наблюдательный пункт российских сил в Харьковской области. Также бойцам удалось поразить ряд других военных объектов врага.