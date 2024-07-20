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Третя штурмова показала вражаючу роботу поблизу ворожих позицій — відео

20 липня 2024 17:27
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Третя штурмова наступає на позиції росіян
Бійці Третьої штурмової бригади в бою. Фото ілюстративне: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

На Харківському напрямку не припиняються запеклі бої. Попри всі зусилля російських загарбників, українські воїни не лише вправно обороняються, але й успішно контратакують позиції ворога.

Відео жорстоких боїв було оприлюднене на сторінці штурмової бригади у Telegram.

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"Стрільба з кулемета впритул, вогонь з усіх сторін і адреналін, що зашкалює. Ці епічні кадри з камер GoPro — наші штурмові дії в одній з посадок на Харківщині", — повідомили військові. 

Бійці розповідають, що російські загарбники прикривають підходи до своїх позицій 120-мм мінометами.

"Бійці пірнають у густу зеленку, починають бій та не зупиняються, навіть дістаючи поранення", — зазначили у повідомленні. 

Як вправно знищувати ворога показували бійці 2-ї роти 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової.

Раніше ми повідомляли, що військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький з позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусової відправки у територіальні центри комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.

Нагадаємо, військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога. 

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