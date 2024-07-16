Дмитро Кухарчук з Третьої штурмової отримав нове військове звання

Дмитро Кухарчук. Фото: "Українська правда"

Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук отримав нове військове звання. Він став майором.

Про це Дмитро Кухарчук розповів для "18000".

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"Сьогодні замість радянської школи приходить нова, українська. Кожен командир Третьої штурмової пройшов шлях від солдата до офіцера. Бути представником старшого офіцерського складу — це не просто носити великі зірочки, це сповідувати лицарські принципи військової аристократії, від якої в Україні майже нічого не залишилось, але без якої армії не перемагають війни", — наголосив Кухарчук.

На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну військовий мав звання молодшого лейтенанта.

Нагадаємо, військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога.

Раніше ми повідомляли, що бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну від загарбників. Для цього всі військові проходять тренування на полігонах. Бригада опублікувала ефектні фото.