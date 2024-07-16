Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Комбат Третьої штурмової Дмитро Кухарчук отримав нове військове звання arrow

Комбат Третьої штурмової Дмитро Кухарчук отримав нове військове звання

16 липня 2024 15:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Дмитро Кухарчук з Третьої штурмової отримав нове військове звання
Дмитро Кухарчук. Фото: "Українська правда"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук отримав нове військове звання. Він став майором.

Про це Дмитро Кухарчук розповів для "18000".

Читайте також:

Кухарчук отримав звання майора

"Сьогодні замість радянської школи приходить нова, українська. Кожен командир Третьої штурмової пройшов шлях від солдата до офіцера. Бути представником старшого офіцерського складу — це не просто носити великі зірочки, це сповідувати лицарські принципи військової аристократії, від якої в Україні майже нічого не залишилось, але без якої армії не перемагають війни", — наголосив Кухарчук.

На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну військовий мав звання молодшого лейтенанта.

Нагадаємо, військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога. 

Раніше ми повідомляли, що бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну від загарбників. Для цього всі військові проходять тренування на полігонах. Бригада опублікувала ефектні фото. 

війна українці Україна військові 3 ОШБр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня