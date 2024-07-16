Дмитрий Кухарчук из Третьей штурмовой получил новое воинское звание

Комбат Третьей штурмовой Дмитрий Кухарчук получил новое воинское звание
Командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук получил новое воинское звание. Он стал майором.
Об этом Дмитрий Кухарчук рассказал для "18000".
Кухарчук получил звание майора
"Сегодня вместо советской школы приходит новая, украинская. Каждый командир Третьей штурмовой прошел путь от солдата до офицера. Быть представителем старшего офицерского состава — это не просто носить большие звездочки, это исповедовать рыцарские принципы военной аристократии, от которой в Украине почти ничего не осталось, но без которой армии не побеждают войны", — подчеркнул Кухарчук.
В начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину военный имел звание младшего лейтенанта.
Напомним, военнослужащие Третьей штурмовой бригады уничтожили гексакоптером-камикадзе наблюдательный пункт российских сил в Харьковской области. Также бойцам удалось поразить ряд других военных объектов врага.
Ранее мы сообщали, что бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады с начала полномасштабного вторжения защищают Украину от захватчиков. Для этого все военные проходят тренировки на полигонах. Бригада опубликовала эффектные фото.
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