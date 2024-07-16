Дмитрий Кухарчук из Третьей штурмовой получил новое воинское звание

Дмитрий Кухарчук. Фото: "Украинская правда"

Командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук получил новое воинское звание. Он стал майором.

Об этом Дмитрий Кухарчук рассказал для "18000".

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"Сегодня вместо советской школы приходит новая, украинская. Каждый командир Третьей штурмовой прошел путь от солдата до офицера. Быть представителем старшего офицерского состава — это не просто носить большие звездочки, это исповедовать рыцарские принципы военной аристократии, от которой в Украине почти ничего не осталось, но без которой армии не побеждают войны", — подчеркнул Кухарчук.

В начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину военный имел звание младшего лейтенанта.

Напомним, военнослужащие Третьей штурмовой бригады уничтожили гексакоптером-камикадзе наблюдательный пункт российских сил в Харьковской области. Также бойцам удалось поразить ряд других военных объектов врага.

Ранее мы сообщали, что бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады с начала полномасштабного вторжения защищают Украину от захватчиков. Для этого все военные проходят тренировки на полигонах. Бригада опубликовала эффектные фото.