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Готові до викликів — у 3-й ОШБр показали ефектні фото тренування з бійцями Olad Team

6 липня 2024 18:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У третій штурмовій показали навчання бійців на полігоні
Бійці 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну від загарбників. Для цього всі військові проходять тренування на полігонах.

Кадри з тренувань оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у суботу, 6 липня.

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"Готові до будь-яких викликів. Для цього маємо все — від якісної споряги й топового озброєння до навичок і бійців, які знаються на своїй справі", — йдеться у повідомленні.

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Воїн 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
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Бійці 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
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Воїн 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
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Воїн 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр

На кадрах можна побачити полігонні тренування з спецпризначенцями Третьої штурмової бригади Olad Team.

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Воїн 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
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Воїн 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
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Бійці 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
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Бійці 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр

"Твої найепічніші пригоди стануться тут. Вривайся, і ми почнемо підготовку", — додали в пресслужбі.

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Скриншот допису 3-ї штурмової

Раніше дівчина-штурмовик з 3-ї ОШБр показала відео з окопів. На ньому видно, як бійці відстрілюють ворога, надають допомогу пораненим та перечікують обстріли під постійною загрозою ворожих дронів.

Також ми писали, що захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині у травні. 

армія військові війна в Україні воїни захисники штурмова бригада 3 ОШБр

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