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Дівчина-штурмовик з 3-ї ОШБр показала на відео з окопів від першої особи, як воює

2 липня 2024 19:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Військові будні на передовій очима дівчини-штурмовика з Харківщини — відео
Бійці Третьої штурмової в окопах на Харківщині. Фото: скриншот з відео
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео з камери GoPro дівчини-штурмовика з Харківщини, яке показує будні бійців на передовій. Відео фіксує, як бійці відстрілюють ворога, надають допомогу пораненим та перечікують обстріли під постійною загрозою ворожих дронів.

Відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада у вівторок, 2 липня. 

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Камера GoPro, прикріплена до шолома дівчини-штурмовика Даяни з Харківщини, зафіксувала, як бійці прикривають своїх, відстрілюють ворога, перечікують обстріли і надають допомогу пораненим. Все це відбувається під постійною загрозою ворожих дронів, що кружляють над головами.

"Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прориватися. Разом із побратимами 3-ї роти 1-го штурмбату Даяна відбиває накати росіян на напрямку бригади", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники повідомляють про ефективне використання артилерії калібру 105 мм у бойових діях на передовій. Були дні, коли випускали 90 снарядів за день і влаштовували "артилерійську снайперку".

Раніше ми повідомляли, що прикордонники на півдні ліквідували систему зв'язку противника та вдарили по його позиціях.

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