Военные будни на передовой глазами девушки-штурмовика из Харьковщины

Бойцы Третьей штурмовой в окопах Харьковщины. Фото: скриншот с видео

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с камеры GoPro девушки-штурмовика из Харьковской области, которое показывает будни бойцов на передовой. Видео фиксирует, как бойцы отстреливают врага, оказывают помощь раненым и пережидают обстрелы под постоянной угрозой вражеских дронов.

Видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада во вторник, 2 июля.

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Камера GoPro, прикрепленная к шлему девушки-штурмовика Даяны из Харьковщины, зафиксировала, как бойцы прикрывают своих, отстреливают врага, пережидают обстрелы и оказывают помощь раненым. Все это происходит под постоянной угрозой вражеских дронов, кружащихся над головами.

"Типичный режим бойцов на оборонных позициях, где враг каждый день пытается прорываться. Вместе с побратимами 3-й роты 1-го штурмбата Даяна отбивает накаты россиян на направлении бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники сообщают об эффективном использовании артиллерии калибра 105 мм в боевых действиях на передовой. Были дни, когда выпускали 90 снарядов в день и устраивали "артиллерийскую снайперку".

Ранее сообщалось, что пограничники на юге ликвидировали систему связи противника и ударили по его позициям.