В третьей штурмовой показали обучение бойцов на полигоне

Готовы к вызовам — в 3-й ОШБр показали эффектные фото тренировки с бойцами Olad Team
Бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады с начала полномасштабного вторжения защищают Украину от захватчиков. Для этого все военные проходят тренировки на полигонах.
Кадры с тренировок обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в субботу, 6 июля.
Как тренируются воины Третьей штурмовой
"Готовы к любым вызовам. Для этого имеем все — от качественной споряги и топового вооружения до навыков и бойцов, которые разбираются в своем деле", — говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть полигонные тренировки со спецназовцами Третьей штурмовой бригады Olad Team.
"Твои самые эпические приключения случатся здесь. Врывайся, и мы начнем подготовку", — добавили в пресс-службе.
Ранее девушка-штурмовик из 3-й ОШБр показала видео из окопов. На нем видно, как бойцы отстреливают врага, оказывают помощь раненым и пережидают обстрелы под постоянной угрозой вражеских дронов.
Также мы писали, что защитники Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов на Харьковщине в мае.
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