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Готовы к вызовам — в 3-й ОШБр показали эффектные фото тренировки с бойцами Olad Team

6 июля 2024 18:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В третьей штурмовой показали обучение бойцов на полигоне
Бойцы 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады с начала полномасштабного вторжения защищают Украину от захватчиков. Для этого все военные проходят тренировки на полигонах.

Кадры с тренировок обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в субботу, 6 июля.

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"Готовы к любым вызовам. Для этого имеем все — от качественной споряги и топового вооружения до навыков и бойцов, которые разбираются в своем деле", — говорится в сообщении.

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Воин 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр
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Бойцы 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр
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Воин 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр
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Воин 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр

На кадрах можно увидеть полигонные тренировки со спецназовцами Третьей штурмовой бригады Olad Team.

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Воин 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр
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Воин 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр
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Бойцы 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр
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Бойцы 3-й ОШБр. Фото: прессслужба 3-й ОШБр

"Твои самые эпические приключения случатся здесь. Врывайся, и мы начнем подготовку", — добавили в пресс-службе.

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Скриншот поста 3-й штурмовой

Ранее девушка-штурмовик из 3-й ОШБр показала видео из окопов. На нем видно, как бойцы отстреливают врага, оказывают помощь раненым и пережидают обстрелы под постоянной угрозой вражеских дронов.

Также мы писали, что защитники Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов на Харьковщине в мае.

армия военные война в Украине воины защитники штурмовая бригада 3 ОШБр

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