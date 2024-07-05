Війна в Україні — воїни 3 ОШБр знищили російський дрон із ЗРК на Харківщині

На Харківщині ЗСУ збили російський дрон — бійці Третьої штурмової показали яскраве відео
Бійці протиповітряної оборони Третьої штурмової ліквідували ворожий розвідувальник ZALA. Російський дрон стежив за позиціями ЗСУ на Харківщині.
Відео оприлюднили воїни Третьої окремої штурмової бригади у п’ятницю, 5 липня.
Полювання на ворожі БпЛА
Так, ППО бригади ліквідувала розвідувальний БпЛА "ZALA", який стежив за позиціями захисників на Харківщині, ракетою "Стріла".
"Цей безпілотник — лише один із зафіксованих на відео бійцями бригади, які полюють на них регулярно. Навели на ціль й знищили бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону!" — додали у 3-й ОШБр.
Нагадаємо, у Харківській області військові 3-ї ОШБр зачистили позиції від російських окупантів. Бій відбувався просто у довгому окопі, в який застрибували бійці ворожої армії.
Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині. Також військові 3-ї ОШБр за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.
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