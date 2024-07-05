Війна в Україні — воїни 3 ОШБр знищили російський дрон із ЗРК на Харківщині

Збиття ворожого дрону. Фото: скриншот відео Третьої штурмової бригади

Бійці протиповітряної оборони Третьої штурмової ліквідували ворожий розвідувальник ZALA. Російський дрон стежив за позиціями ЗСУ на Харківщині.

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Відео оприлюднили воїни Третьої окремої штурмової бригади у п’ятницю, 5 липня.

Полювання на ворожі БпЛА

Так, ППО бригади ліквідувала розвідувальний БпЛА "ZALA", який стежив за позиціями захисників на Харківщині, ракетою "Стріла".

"Цей безпілотник — лише один із зафіксованих на відео бійцями бригади, які полюють на них регулярно. Навели на ціль й знищили бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону!" — додали у 3-й ОШБр.

Нагадаємо, у Харківській області військові 3-ї ОШБр зачистили позиції від російських окупантів. Бій відбувався просто у довгому окопі, в який застрибували бійці ворожої армії.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині. Також військові 3-ї ОШБр за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.