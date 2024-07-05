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В Харьковской области ВСУ сбили российский дрон — бойцы Третьей штурмовой показали яркое видео

5 июля 2024 17:14
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Война в Украине — воины 3 ОШБр уничтожили российский дрон из ЗРК в Харьковской области
Сбитие вражеского дрона. Фото: скриншот видео Третьей штурмовой бригады
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Бойцы противовоздушной обороны Третьей штурмовой ликвидировали вражеский разведчик ZALA. Российский дрон следил за позициями ВСУ в Харьковской области.

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Видео обнародовали воины Третьей отдельной штурмовой бригады в пятницу, 5 июля.

 

Охота на вражеские БпЛА

Так, ПВО бригады ликвидировала разведывательный БпЛА "ZALA", следивший за позициями защитников в Харьковской области, ракетой "Стрела".

"Этот беспилотник — лишь один из зафиксированных на видео бойцами бригады, которые охотятся за ними регулярно. Навели на цель и уничтожили бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона!" — добавили в 3-й ОШБр.

Напомним, в Харьковской области военные 3-й ОШБр зачистили позиции от российских оккупантов. Бой проходил прямо в длинном окопе, в который запрыгивали бойцы вражеской армии.

Ранее защитники Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов в Харьковской области. Также военные 3-й ОШБр с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.

разведка ВСУ беспилотники Харьковская область военные дроны война в Украине штурмовая бригада 3 ОШБр

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