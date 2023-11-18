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Продолжается воздушная тревога – беспилотники изменили направление

18 ноября 2023 23:02
обновлено: 23:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога сейчас 18 ноября – беспилотники изменили направление
Беспилотник в воздухе. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 18 ноября распространилась на Киевскую, Черкасскую, Сумскую и другие области. Причиной опасности в "красных" областях является угроза удара БпЛА, постоянно меняющих направление движения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Продолжается воздушная тревога сейчас 18 ноября

Обновлено 23:05. Военные предупреждают об измененном курсе вражеских беспилотников, которые на 22:50 летели на Киев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

  • Черниговскую,
  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую,
  • Киевскую.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В свою очередь паблик "Николаевский Ванек" сообщает о четырех группах беспилотников, двигающихся по западному курсу и новой группе, которая появилась в Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Николаевский Ванек"

Обновлено 23:07. По данным Воздушных сил, одна группа БпЛА направляется к границе с Виннитчиной, еще три приближаются к Каневу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:11. "Ванек" пишет о курсе беспилотников на Староконстантинов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Николаевский Ванек"

Обновлено 23:27. Военные предупреждают жителей Черновицкой и Хмельницкой областей о ракетной опасности из-за движения БПЛА в их направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:40. В Киеве и Черниговской области сначала объявили отбой воздушной тревоги, а затем снова сообщили о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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