Продолжается воздушная тревога сейчас 18 ноября – беспилотники изменили направление

Продолжается воздушная тревога – беспилотники изменили направление
Воздушная тревога в Украине сейчас 18 ноября распространилась на Киевскую, Черкасскую, Сумскую и другие области. Причиной опасности в "красных" областях является угроза удара БпЛА, постоянно меняющих направление движения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 18 ноября
Обновлено 23:05. Военные предупреждают об измененном курсе вражеских беспилотников, которые на 22:50 летели на Киев.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Черниговскую,
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Черкасскую,
- Винницкую,
- Киевскую.
В свою очередь паблик "Николаевский Ванек" сообщает о четырех группах беспилотников, двигающихся по западному курсу и новой группе, которая появилась в Сумской области.
Обновлено 23:07. По данным Воздушных сил, одна группа БпЛА направляется к границе с Виннитчиной, еще три приближаются к Каневу.
Обновлено 23:11. "Ванек" пишет о курсе беспилотников на Староконстантинов.
Обновлено 23:27. Военные предупреждают жителей Черновицкой и Хмельницкой областей о ракетной опасности из-за движения БПЛА в их направлении.
Обновлено 23:40. В Киеве и Черниговской области сначала объявили отбой воздушной тревоги, а затем снова сообщили о ракетной опасности.
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