Триває повітряна тривога — безпілотники змінили напрямок
Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, поширилась на Київську, Черкаську, Сумську та інші області. Причиною небезпеки в "червоних" областях є загроза удару БпЛА, які постійно змінюють напрямок руху.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 23:05. Військові попереджають про змінений курс ворожих безпілотників, які станом на 22:50 летіли на Київ.
Таким чином наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Чернігівську,
- Сумську,
- Полтавську,
- Черкаську,
- Вінницьку,
- Київську.
Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про чотири групи безпілотників, що рухаються західним курсом та нову групу, яка з'явилася в Сумській області.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!