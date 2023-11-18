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Триває повітряна тривога — безпілотники змінили напрямок

18 листопада 2023 23:02
оновлено: 23:07
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Інна Буряк
редактор
Триває повітряна тривога — безпілотники змінили напрямок
Безпілотник у повітряному просторі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, поширилась на Київську, Черкаську, Сумську та інші області. Причиною небезпеки в "червоних" областях є загроза удару БпЛА, які постійно змінюють напрямок руху. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 23:05. Військові попереджають про змінений курс ворожих безпілотників, які станом на 22:50 летіли на Київ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Чернігівську,
  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Черкаську,
  • Вінницьку,
  • Київську. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про чотири групи безпілотників, що рухаються західним курсом та нову групу, яка з'явилася в Сумській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Николаевский Ванек"

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