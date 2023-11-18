Триває повітряна тривога — безпілотники змінили напрямок

Безпілотник у повітряному просторі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, поширилась на Київську, Черкаську, Сумську та інші області. Причиною небезпеки в "червоних" областях є загроза удару БпЛА, які постійно змінюють напрямок руху.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі повітряна тривога охопила такі області:

Чернігівську,

Сумську,

Полтавську,

Черкаську,

Вінницьку,

Київську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про чотири групи безпілотників, що рухаються західним курсом та нову групу, яка з'явилася в Сумській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Николаевский Ванек"

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