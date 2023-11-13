Продолжается воздушная тревога сейчас 13 ноября – какие области в опасности от БпЛА

Вражеский беспилотник летит в небе. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 ноября, продолжается из-за беспилотников, снующих воздушным пространством. Пока "красные" Николаевская и Херсонская области, а в Запорожской работала ПВО по целям врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Продолжается воздушная тревога сейчас 13 ноября

Обновлено 23:12. Военные сообщают, что опасность в Николаевской и Херсонской областях связана с движущейся в западном или северо-западном направлении группой ударных беспилотников.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:14. Местные паблики пишут, что "шахеды" улетают в направлении Вознесенска.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"

Обновлено 23:19. Выявили еще одну группу враждебных БПЛА на границе Николаевской и Запорожской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:22. "Кировоградская, Одесская и Черкасская области - ракетная опасность" , - сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом карта воздушных тревог выглядит так - "покраснели" области:

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:44. Воздушные силы предупреждают о двух группах БпЛА — обе направляются в сторону Умани.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:52. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движении беспилотников через Кировоградскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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