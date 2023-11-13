Продолжается воздушная тревога сейчас 13 ноября – какие области в опасности от БпЛА

Продолжается воздушная тревога – какие области в опасности от БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 ноября, продолжается из-за беспилотников, снующих воздушным пространством. Пока "красные" Николаевская и Херсонская области, а в Запорожской работала ПВО по целям врага.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 13 ноября
Обновлено 23:12. Военные сообщают, что опасность в Николаевской и Херсонской областях связана с движущейся в западном или северо-западном направлении группой ударных беспилотников.
Обновлено 23:14. Местные паблики пишут, что "шахеды" улетают в направлении Вознесенска.
Обновлено 23:19. Выявили еще одну группу враждебных БПЛА на границе Николаевской и Запорожской областей.
Обновлено 23:22. "Кировоградская, Одесская и Черкасская области - ракетная опасность" , - сообщают Воздушные силы.
Таким образом карта воздушных тревог выглядит так - "покраснели" области:
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская.
Обновлено 23:44. Воздушные силы предупреждают о двух группах БпЛА — обе направляются в сторону Умани.
Обновлено 23:52. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движении беспилотников через Кировоградскую область.
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