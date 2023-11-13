Триває повітряна тривога — які області в небезпеці від БпЛА
13 листопада 2023 23:10
оновлено: 23:15
Ворожий безпілотник летить у небі. Фото: NTA
Повітряна тривога в Україні зараз, 13 листопада, продовжується через безпілотники, що сновигають повітряним простором. Наразі "червоні" Миколаївська та Херсонська області, а в Запорізькій працювала ППО по цілях ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 23:12. Військові повідомляють, що небезпека в Миколаївській та Херсонській областях пов'язана з групою ударних безпілотників, що рухається в західному чи північно-західному напрямку.
Оновлено 23:14. Місцеві пабліки пишуть, що "шахеди" летять у напрямку Вознесенська.
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