Триває повітряна тривога — які області в небезпеці від БпЛА

Ворожий безпілотник летить у небі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз, 13 листопада, продовжується через безпілотники, що сновигають повітряним простором. Наразі "червоні" Миколаївська та Херсонська області, а в Запорізькій працювала ППО по цілях ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 23:12. Військові повідомляють, що небезпека в Миколаївській та Херсонській областях пов'язана з групою ударних безпілотників, що рухається в західному чи північно-західному напрямку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:14. Місцеві пабліки пишуть, що "шахеди" летять у напрямку Вознесенська.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Николаева"

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