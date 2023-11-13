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В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів

13 листопада 2023 20:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів
Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: Twitter
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск дронів-камікадзе. 

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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За повідомленням ВПС України, повітряна тривога для Запорізької та Дніпропетровської областей пов'язана з запуском дронів-камікадзе Shahed-136. Наразі дві групи рухаються на Павлоград.

В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

У ВПС закликали мешканців Павлограду перебувати в укриттях.

В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Станом на 20:52 карта повітряних тривог виглядає так: 

В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено о 20:54: декілька груп безпілотників рухаються в північному/північно-східному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено о 20:57: загроза від дронів дісталася Харківщини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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