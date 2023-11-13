В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів

Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: Twitter

В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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За повідомленням ВПС України, повітряна тривога для Запорізької та Дніпропетровської областей пов'язана з запуском дронів-камікадзе Shahed-136. Наразі дві групи рухаються на Павлоград.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

У ВПС закликали мешканців Павлограду перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Станом на 20:52 карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено о 20:54: декілька груп безпілотників рухаються в північному/північно-східному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено о 20:57: загроза від дронів дісталася Харківщини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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