В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза дронових ударів
В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск дронів-камікадзе.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
Загроза дронів-камікадзе
За повідомленням ВПС України, повітряна тривога для Запорізької та Дніпропетровської областей пов'язана з запуском дронів-камікадзе Shahed-136. Наразі дві групи рухаються на Павлоград.
У ВПС закликали мешканців Павлограду перебувати в укриттях.
Станом на 20:52 карта повітряних тривог виглядає так:
Оновлено о 20:54: декілька груп безпілотників рухаються в північному/північно-східному напрямку.
Оновлено о 20:57: загроза від дронів дісталася Харківщини.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!