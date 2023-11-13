В Украине объявлена воздушная тревога — угроза дроновых ударов

Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: Twitter

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается о запуске дронов-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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По сообщению ВВС Украины, воздушная тревога для Запорожской и Днепропетровской областей связана с запуском дронов-камикадзе Shahed-136. В настоящее время две группы движутся на Павлоград.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В ВВС призвали жителей Павлограда находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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