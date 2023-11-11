Повітряна тривога в Україні 11 листопада

В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза застосування ракет
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Присутня загроза ракетної небезпеки.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
Повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога пов'язана із зафіксованим злетом винищувача МиіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.
Також повідомляється, що винищувач розпочав патрулювання в районі Чорного моря, що може призвести до затяжної повітряної тривоги.
Українцям варто бути пильними і на час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Наразі загроза ракетної небезпеки зберігається.
Раніше ми повідомляли, що в Україні лунала повітряна тривога. Існувала загроза ракетних обстрілів у Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Нагадую, що також ворожі безпілотники типу "Shahed" атакували Київ ввечері, 10 листопада. Стало відомо про кількість збитих цілей силами ППО.
Читайте Новини.LIVE!