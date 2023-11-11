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В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза застосування ракет

11 листопада 2023 12:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Повітряна тривога в Україні 11 листопада
Проліт ракети у повітрі. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Присутня загроза ракетної небезпеки.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога пов'язана із зафіксованим злетом винищувача МиіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

тривога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Також повідомляється, що винищувач розпочав патрулювання в районі Чорного моря, що може призвести до затяжної повітряної тривоги.

Українцям варто бути пильними і на час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Наразі загроза ракетної небезпеки зберігається.

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Затяжна повітряна тривога. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Україні лунала повітряна тривога. Існувала загроза ракетних обстрілів у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Нагадую, що також ворожі безпілотники типу "Shahed" атакували Київ ввечері, 10 листопада. Стало відомо про кількість збитих цілей силами ППО.  

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