Воздушная тревога в Украине 11 ноября

Пролет ракеты в воздухе. Фото: росСМИ

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога связана с зафиксированным взлетом истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Также сообщается, что истребитель приступил к патрулированию в районе Черного моря, что может привести к затяжной воздушной тревоге.

Украинцам следует быть бдительными и на время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Пока угроза ракетной опасности сохраняется.

Затяжная воздушная тревога. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине звучала воздушная тревога. Была угроза ракетных обстрелов в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Напоминаю, что вражеские беспилотники типа "Shahed" атаковали Киев вечером, 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых целей силами ПВО.