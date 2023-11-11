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В Украине объявлена воздушная тревога — угроза применения ракет

11 ноября 2023 12:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Воздушная тревога в Украине 11 ноября
Пролет ракеты в воздухе. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога связана с зафиксированным взлетом истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка.

тревога
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Также сообщается, что истребитель приступил к патрулированию в районе Черного моря, что может привести к затяжной воздушной тревоге.

Украинцам следует быть бдительными и на время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Пока угроза ракетной опасности сохраняется.

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Затяжная воздушная тревога. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине звучала воздушная тревога. Была угроза ракетных обстрелов в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Напоминаю, что вражеские беспилотники типа "Shahed" атаковали Киев вечером, 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых целей силами ПВО.

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