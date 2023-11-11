Воздушная тревога в Украине 11 ноября

В Украине объявлена воздушная тревога — угроза применения ракет
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога связана с зафиксированным взлетом истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка.
Также сообщается, что истребитель приступил к патрулированию в районе Черного моря, что может привести к затяжной воздушной тревоге.
Украинцам следует быть бдительными и на время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Пока угроза ракетной опасности сохраняется.
Ранее мы сообщали, что в Украине звучала воздушная тревога. Была угроза ракетных обстрелов в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Напоминаю, что вражеские беспилотники типа "Shahed" атаковали Киев вечером, 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых целей силами ПВО.
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