Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою

Ракета в повітрі. Ілюстративне фото: google.com

В Україні лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетних обстрілів у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 11 листопада

Командування повітряних сил повідомляє про тривогу у п'яти областях України. За даними повітряних сил ЗСУ, у Чернігівській, Сумській та Київській областях зараз існує загроза ракетного обстрілу.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Мапа повітряних тривог. Фото: телеграм-канал Карта повітряних тривог

Загроза балістики в Україні

Станом на 09:14 у Чернігівській, Сумській та Київській областях оголошено відбій повітряної тривоги. Проте Повітряні сили повідомляють про активність тактичної ворожої авіації та загрозу балістичного озброєння. Наразі тривога лунає у семи областях України: Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Луганській та у Криму.

Мапа повітряних тривог. Фото: телеграм-канал Карта повітряних тривог

Повідомлення про загрозу балістики. Фото: скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Повідомлення про активність ворожої авіації. Фото: скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, вранці 11 листопада в Києві пролунало кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли. Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу. Але варто уточнити, що вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Також ворожі безпілотники типу "Shahed" атакували Київ ввечері, 10 листопада. Стало відомо про кількість збитих цілей силами ППО.