Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой

Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: google.com

В Украине раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 11 ноября

Командование воздушных сил сообщает о тревоге в пяти областях Украины. По данным воздушных сил ВСУ, в Черниговской, Сумской и Киевской областях сейчас существует угроза ракетных обстрелов.

Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Карта воздушных тревог. Фото: телеграмм-канал Карта воздушных тревог

Угроза баллистики в Украине

По состоянию на 09:14 в Черниговской, Сумской и Киевской областях объявлен отбой воздушной тревоги. Однако Воздушные силы сообщают об активности тактической вражеской авиации и угрозе баллистического вооружения. Теперь тревога звучит в семи областях Украины: Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Луганской и в Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: телеграмм-канал Карта воздушных тревог

Уведомление об угрозе баллистики. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Уведомление об активности вражеской авиации. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Напомним, утром 11 ноября в Киеве раздалось несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна дрожали. После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу. Но следует уточнить, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.

Также вражеские беспилотники типа "Shahed" атаковали Киев вечером, 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых целей силами ПВО.