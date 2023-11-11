Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой
В Украине раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 11 ноября
Командование воздушных сил сообщает о тревоге в пяти областях Украины. По данным воздушных сил ВСУ, в Черниговской, Сумской и Киевской областях сейчас существует угроза ракетных обстрелов.
Угроза баллистики в Украине
По состоянию на 09:14 в Черниговской, Сумской и Киевской областях объявлен отбой воздушной тревоги. Однако Воздушные силы сообщают об активности тактической вражеской авиации и угрозе баллистического вооружения. Теперь тревога звучит в семи областях Украины: Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Луганской и в Крыму.
Напомним, утром 11 ноября в Киеве раздалось несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна дрожали. После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу. Но следует уточнить, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.
Также вражеские беспилотники типа "Shahed" атаковали Киев вечером, 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых целей силами ПВО.
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