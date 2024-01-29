Надвигаются новые группы "шахедов" - воздушная тревога набирает обороты сейчас 29 января

Шахед летит в ночном небе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 января, распространяется на новые области. Вражеские "шахеды" зафиксировали в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, надвигаются новые БПЛА.

Воздушная тревога сейчас 29 января

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным украинских военных, очередные группы вражеских беспилотников направляются в сторону севера с юга Николаевской и северной Херсонской областей.

Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока "шахеды" зафиксировали в таких регионах:

на севере Николаевщины двигаются к северо-востоку.

в Кировоградской области движется на северо-запад.

на Днепропетровщине направляются в Кировоградскую область.

на Полтавщине - курсом на Миргород.

на Харьковщине двигаются к западу, в сторону Полтавщины.

Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога тем временем охватила следующие области:

Черкасскую,

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Кировоградская,

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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в Николаевской области движется на север.

в Кировоградской области движутся на запад.

на Полтавщине - курсом на север.

в Харьковской области продолжают движение на запад в сторону Полтавщины.

Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время опасность поглотила Винницкую и Сумскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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