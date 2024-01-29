Надвигаются новые группы "шахедов" - воздушная тревога набирает обороты сейчас 29 января

Тревога набирает обороты — надвигаются новые группы "шахедов"
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 января, распространяется на новые области. Вражеские "шахеды" зафиксировали в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, надвигаются новые БПЛА.
Воздушная тревога сейчас 29 января
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По данным украинских военных, очередные группы вражеских беспилотников направляются в сторону севера с юга Николаевской и северной Херсонской областей.
Пока "шахеды" зафиксировали в таких регионах:
- на севере Николаевщины двигаются к северо-востоку.
- в Кировоградской области движется на северо-запад.
- на Днепропетровщине направляются в Кировоградскую область.
- на Полтавщине - курсом на Миргород.
- на Харьковщине двигаются к западу, в сторону Полтавщины.
Воздушная тревога тем временем охватила следующие области:
- Черкасскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Кировоградская,
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожская.
Обновлено 23:20. "Угроза по мопедам - Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская области" , - пишет мониторинговый канал "Николаевский Ванек".
Обновлено 23:27. Воздушные силы предупреждают о "шахедах" в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области.
Обновлено 23:49. Украинские защитники обнародовали актуальную информацию о беспилотниках над такими областями:
- в Николаевской области движется на север.
- в Кировоградской области движутся на запад.
- на Полтавщине - курсом на север.
- в Харьковской области продолжают движение на запад в сторону Полтавщины.
В то же время опасность поглотила Винницкую и Сумскую области.
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