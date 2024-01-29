Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Тревога набирает обороты — надвигаются новые группы "шахедов" arrow

Тревога набирает обороты — надвигаются новые группы "шахедов"

29 января 2024 23:14
обновлено: 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Надвигаются новые группы "шахедов" - воздушная тревога набирает обороты сейчас 29 января
Шахед летит в ночном небе. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 января, распространяется на новые области. Вражеские "шахеды" зафиксировали в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, надвигаются новые БПЛА.

Воздушная тревога сейчас 29 января

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

По данным украинских военных, очередные группы вражеских беспилотников направляются в сторону севера с юга Николаевской и северной Херсонской областей.

Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока "шахеды" зафиксировали в таких регионах:

  • на севере Николаевщины двигаются к северо-востоку.
  • в Кировоградской области движется на северо-запад.
  • на Днепропетровщине направляются в Кировоградскую область.
  • на Полтавщине - курсом на Миргород.
  • на Харьковщине двигаются к западу, в сторону Полтавщины.
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога тем временем охватила следующие области:

  • Черкасскую,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Кировоградская,
  • Одесскую,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:20. "Угроза по мопедам - Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская области" , - пишет мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:27. Воздушные силы предупреждают о "шахедах" в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области.

Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:49. Украинские защитники обнародовали актуальную информацию о беспилотниках над такими областями:

  • в Николаевской области движется на север.
  • в Кировоградской области движутся на запад.
  • на Полтавщине - курсом на север.
  • в Харьковской области продолжают движение на запад в сторону Полтавщины.
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время опасность поглотила Винницкую и Сумскую области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

беспилотники
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
опасность
война в Украине
війна
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме