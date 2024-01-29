Насуваються нові групи шахедів — повітряна тривога набирає обертів зараз 29 січня

Шахед летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, шириться на нові області. Ворожі шахеди зафіксували в Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Крім того, насуваються нові БпЛА.

Повітряна тривога зараз 29 січня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

За даними українських військових, чергові групи ворожих безпілотників прямують в бік півночі з півдня Миколаївської та півночі Херсонської областей.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі шахеди зафіксували в таких регіонах:

на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід.

на Кіровоградщині рухається на північний захід.

на Дніпропетровщині прямують на Кіровоградщину.

на Полтавщині — курсом на Миргород.

на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога тим часом охопила такі області:

Черкаську,

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:20. "Загроза по мопедам — Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська області", — пише моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 23:27. Повітряні сили попереджають про шахеди в передмісті Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...