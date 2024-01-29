Насуваються нові групи шахедів — повітряна тривога набирає обертів зараз 29 січня

Тривога набирає обертів — насуваються нові групи шахедів
Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, шириться на нові області. Ворожі шахеди зафіксували в Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Крім того, насуваються нові БпЛА.
Повітряна тривога зараз 29 січня
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними українських військових, чергові групи ворожих безпілотників прямують в бік півночі з півдня Миколаївської та півночі Херсонської областей.
Наразі шахеди зафіксували в таких регіонах:
- на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід.
- на Кіровоградщині рухається на північний захід.
- на Дніпропетровщині прямують на Кіровоградщину.
- на Полтавщині — курсом на Миргород.
- на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.
Повітряна тривога тим часом охопила такі області:
- Черкаську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську,
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Запорізьку.
Оновлено 23:20. "Загроза по мопедам — Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська області", — пише моніторинговий канал "Николаевский Ванек".
Оновлено 23:27. Повітряні сили попереджають про шахеди в передмісті Кривого Рогу Дніпропетровської області.
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