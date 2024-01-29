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Тривога набирає обертів — насуваються нові групи шахедів

29 січня 2024 23:14
оновлено: 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Насуваються нові групи шахедів — повітряна тривога набирає обертів зараз 29 січня
Шахед летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, шириться на нові області. Ворожі шахеди зафіксували в Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Крім того, насуваються нові БпЛА. 

Повітряна тривога зараз 29 січня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, чергові групи ворожих безпілотників прямують в бік півночі з півдня Миколаївської та півночі Херсонської областей.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі шахеди зафіксували в таких регіонах:

  • на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід.
  • на Кіровоградщині рухається на північний захід.
  • на Дніпропетровщині прямують на Кіровоградщину.
  • на Полтавщині — курсом на Миргород.
  • на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.
Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога тим часом охопила такі області:

  • Черкаську,
  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську,
  • Одеську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Запорізьку. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 29 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:20. "Загроза по мопедам — Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська області", — пише моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 23:27. Повітряні сили попереджають про шахеди в передмісті Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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