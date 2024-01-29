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РФ запустили БпЛА — куди рухаються ворожі цілі

29 січня 2024 22:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
РФ запустили БпЛА — куди рухаються ворожі цілі
Безпілотники летять в повітряному просторі. Фото ілюстративне: Українські новини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Друга група ударних безпілотних літальних апаратів рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Також існує загроза для Одеської області.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повідомлення про БпЛА. Фото: скриншот

Ворог запустив другу хвилю БпЛА

В напрямку Миколаївської області рухається друга хвиля російських ударних дронів. Наразі небезпека загрожує також і Одеській області.

Повітряна тривога оголошена в шести областях України — Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій.

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Згодом частина БпЛА була спрямована в бік Черкаської області.

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Рух БпЛА в бік Черкаської області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що росіяни ввечері 29 січня завдали чергового удару по Херсону. В місті пролунали перші вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що вибухи в Рівненській області сьогодні, 29 січня, пролунали близько півночі. Ворог не припиняє атаку західних областей за допомогою безпілотників. В низці регіонів, зокрема Волинському, Хмельницькому та інших оголошено повітряну тривогу.

війна
Україна
Одеська область
Миколаївська область
повітряна тривога
дрони

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