РФ запустили БпЛА — куди рухаються ворожі цілі

Безпілотники летять в повітряному просторі. Фото ілюстративне: Українські новини

Друга група ударних безпілотних літальних апаратів рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Також існує загроза для Одеської області.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повідомлення про БпЛА. Фото: скриншот

Ворог запустив другу хвилю БпЛА

В напрямку Миколаївської області рухається друга хвиля російських ударних дронів. Наразі небезпека загрожує також і Одеській області.

Повітряна тривога оголошена в шести областях України — Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Згодом частина БпЛА була спрямована в бік Черкаської області.

Рух БпЛА в бік Черкаської області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що росіяни ввечері 29 січня завдали чергового удару по Херсону. В місті пролунали перші вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що вибухи в Рівненській області сьогодні, 29 січня, пролунали близько півночі. Ворог не припиняє атаку західних областей за допомогою безпілотників. В низці регіонів, зокрема Волинському, Хмельницькому та інших оголошено повітряну тривогу.