РФ запустили БпЛА — куда двигаются вражеские цели

Беспилотники летят в воздушном пространстве. Фото иллюстративное: Украинские новости

Вторая группа ударных беспилотных летательных аппаратов движется по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Также существует угроза для Одесской области.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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Сообщение о БпЛА. Фото: скриншот

Враг запустил вторую волну БпЛА

В направлении Николаевской области движется вторая волна российских ударных дронов. Пока опасность угрожает также и Одесской области.

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины — Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Через некоторое время БпЛА были направлены также в сторону Черкасской области.

Движение БпЛА в сторону Черкасской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что россияне вечером 29 января нанесли очередной удар по Херсону. В городе раздались первые взрывы во время воздушной тревоги.

Напомним, что взрывы в Ровенской области сегодня, 29 января, прогремели около полуночи. Враг не прекращает атаку западных областей с помощью беспилотников. В ряде регионов, в частности, Волынском, Хмельницком и других объявлена воздушная тревога.