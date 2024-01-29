РФ запустили БпЛА — куда двигаются вражеские цели
Вторая группа ударных беспилотных летательных аппаратов движется по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Также существует угроза для Одесской области.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Враг запустил вторую волну БпЛА
В направлении Николаевской области движется вторая волна российских ударных дронов. Пока опасность угрожает также и Одесской области.
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины — Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской.
Через некоторое время БпЛА были направлены также в сторону Черкасской области.
Ранее мы сообщали, что россияне вечером 29 января нанесли очередной удар по Херсону. В городе раздались первые взрывы во время воздушной тревоги.
Напомним, что взрывы в Ровенской области сегодня, 29 января, прогремели около полуночи. Враг не прекращает атаку западных областей с помощью беспилотников. В ряде регионов, в частности, Волынском, Хмельницком и других объявлена воздушная тревога.
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