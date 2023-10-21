Повторная воздушная тревога сейчас 21 октября — враг прибег к баллистике и ракетам

Запуск ракеты в воздушном пространстве. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 октября, повторно распространяется по Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и другим областям в 01:00. Ранее тревога охватила ряд регионов около 23:00. Сейчас существует опасность применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Повторная воздушная тревога сейчас 21 октября

Обновлено 01:04. Украинские военные предупреждают об опасности баллистики в "красных" областях и ракетной опасности в Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Таким образом, угроза использования баллистического вооружения есть в следующих областях:

Черкасской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Николаевской,

Херсонской,

Одесской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Напомним, что в Украине около 23:00 20 октября уже объявляли воздушную тревогу в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и ряде других областей.

Также мы писали, что в Кривом Роге около 23:30 20 октября раздавались повторные взрывы. Враг совершал ракетный обстрел города.

Добавим, что взрывы в Кривом Роге раздавались также и в 23:00, тогда враг пытался атаковать город, вероятно, ракетами Х-59.