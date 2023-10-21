Повторна повітряна тривога зараз 21 жовтня — ворог вдався до балістики та ракет

Тривога повторно охоплює області: ворог вдався до балістики
Повітряна тривога в Україні зараз, 21 жовтня, повторно шириться Кіровоградською, Дніпропетровською, Миколаївською та іншими областями о 01:00. Раніше тривога охопила низку регіонів близько 23:00. Зараз є небезпека застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повторна повітряна тривога зараз 21 жовтня
Оновлено 01:04. Українські військові попереджають про небезпеку балістики в "червоних" областях та ракетну небезпеку в Одеській області.
Таким чином загроза використання балістичного озброєння є в таких областях:
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Одеській.
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Нагадаємо, що в Україні близько 23:00 20 жовтня вже оголошували повітряну тривогу в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та низці інших областей.
Також ми писали, що в Кривому Розі близько 23:30 20 жовтня лунали повторні вибухи. Ворог здійснював ракетний обстріл міста.
Додамо, що вибухи в Кривому Розі лунали також і о 23:00, тоді ворог намагався атакувати місто, ймовірно, ракетами Х-59.
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