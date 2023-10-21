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Тривога повторно охоплює області: ворог вдався до балістики

21 жовтня 2023 01:03
оновлено: 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 21 жовтня — ворог вдався до балістики та ракет
Запуск ракети в повітряний простір. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 жовтня, повторно шириться Кіровоградською, Дніпропетровською, Миколаївською та іншими областями о 01:00. Раніше тривога охопила низку регіонів близько 23:00. Зараз є небезпека застосування ворогом балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повторна повітряна тривога зараз 21 жовтня

Оновлено 01:04. Українські військові попереджають про небезпеку балістики в "червоних" областях та ракетну небезпеку в Одеській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Таким чином загроза використання балістичного озброєння є в таких областях:

  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Одеській.
Мапа повітряних тривог в Україні зараз 21 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Нагадаємо, що в Україні близько 23:00 20 жовтня вже оголошували повітряну тривогу в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та низці інших областей. 

Також ми писали, що в Кривому Розі близько 23:30 20 жовтня лунали повторні вибухи. Ворог здійснював ракетний обстріл міста.

Додамо, що вибухи в Кривому Розі лунали також і о 23:00, тоді ворог намагався атакувати місто, ймовірно, ракетами Х-59.

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