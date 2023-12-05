Это касается и женщин — Безуглая предлагает отправить всех волонтеров в ВСУ

Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Бабель

Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к украинцам с призывом вступать в ряды ВСУ. Она отметила, что лучшим волонтерством в следующем году станет служба на фронте.

Об этом сообщила Марьяна Безуглая.

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Марьяна Безуглая обратила внимание на украинских военных, которые находятся на передовой. По ее словам, все солдаты хотят, чтобы их могли заменить, отдохнуть от службы и была возможность усилить подразделение.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы же хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я доночу / я волонтер, я держу фронт здесь?" — написала Безуглая.

Уведомление о волонтерстве. Фото: скриншот поста Безуглой

Она предложила отправить всех волонтеров на фронт. По ее словам, лучшим волонтерством станет приход в ряды ВСУ. Кроме того, она обратилась с таким призывом к украинским женщинам и заявила, что сама была мобилизована еще в 2015 году.

"Лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин. P.S. была мобилизована в 2015 и прошла службу, так что это уже можно не спрашивать", — добавила Безуглая.

Напомним, Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в произволе работников ТЦК и СП. По ее мнению, они не справляются со своими подчиненными.

Добавим, депутаты политфракции "Слуга народа" во время заседания в конце этой недели проанализируют одиозные заявления Марьяны Безуглой об отставке действующего военного командования ВСУ во главе с Валерием Залужным. Однако общего решения об исключении из партии скандальной политики пока не существует.