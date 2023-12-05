Це стосується і жінок — Безугла пропонує відправити всіх волонтерів у ЗСУ

Нардеп Мар'яна Безугла. Фото: Бабель

Народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до українців із закликом вступати до лав ЗСУ. Вона відзначила, що найкращим волонтерством наступного року стане служба на фронті.

Про це повідомила Мар'яна Безугла.

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Маряна Безугла звернула увагу на українських військових, що перебувають на передовій. За її словами, усі солдати хочуть, щоб їх могли замінити, дали відпочити від служби та була можливість посилити підрозділ.

"Шановні мобілізовані військовослужбовці, ви ж хочете, щоб до вас у підрозділ прийшли нові? Щоб вас посилили? Дали відпочити? А якщо кажуть, та я ж доначу / я волонтер, я тримаю фронт тут?" — написала Безугла.

Повідомлення про волонтерство. Фото: скриншот допису Безуглої

Вона запропонувала відправити усіх волонтер на фронт. За її словами, найкращим волонтерством стане прихід до лав ЗСУ. Крім того, вона звернулася із таким закликом і до українських жінок та заявила, що сама була мобілізована ще у 2015 році.

"Краще волонтерство 2024 — прийти в ЗСУ. Це стосується і жінок. P.S. Була мобілізована в 2015 і пройшла службу, так що це вже можна не запитувати", — додала Безугла.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського у свавіллі працівників ТЦК та СП. На її думку, вони не можуть впоратися зі своїми підлеглими.

Додамо, депутати політфракції "Слуга народу" під час засідання наприкінці цього тижня проаналізують одіозні заяви Мар'яни Безуглої щодо відставки чинного військового командування ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним. Проте спільного рішення про виключення з партії скандальної політикині поки не існує.