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В армии РФ сформируют штурмовые подразделения из офицеров — детали

12 декабря 2023 14:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В армии РФ сформируют штурмовые подразделения из офицеров — детали
Российские военные. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В русской армии создают штурмовые подразделения из офицеров. Соответствующий приказ отдал командующий российской оккупационной группировкой войск "Днепр" генерал Михаил Теплинский.

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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В русской армии начали создавать эдакие ударные батальоны по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века.

Основные критерии для офицеров, которыми комплектуют штурмовые подразделения — это неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация.

"В целом генерал, который сейчас занимает должность командующего российской оккупационной группировкой войск "Днепр", не пользуется авторитетом среди военнослужащих ВС РФ. В частности, его подчиненные говорят, что он не заботится о жизни личного состава. Достаточно будничная и прозаическая ситуация как для российских командующих", — сказал Ковалев.

Напомним, что по данным ISW, российская армия терпит потери со скоростью, с которой получает новобранцев в свои ряды. Почти 11 тыс. оккупантов погибли или были ранены только в ноябре.

Кроме того, российские войска активно укрепляют фортификационные постройки и подтягивают дополнительные резервы на юге. В дополнение к давлению артиллерийскими обстрелами враг также применяет дроны для разведки.

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