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У армії РФ сформують штурмові підрозділи з офіцерів — деталі

12 грудня 2023 14:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У армії РФ сформують штурмові підрозділи з офіцерів — деталі
Російські військові. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російській армії створюють штурмові підрозділи з офіцерів. Відповідний наказ віддав командувач російського окупаційного угрупування військ "Днєпр" генерал Михайло Теплинський.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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У російській армії почали створювати такі собі ударні батальйони за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття.

Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи — це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація.

"Загалом генерал, що зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного угруповання військ "Днєпр", не користується авторитетом серед військовослужбовців ЗС РФ. Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів", — сказав Ковальов.

Нагадаємо, що за даними ISW, російська армія зазнає втрат зі швидкістю, з якою отримує новобранців до своїх лав. Майже 11 тис. окупантів загинули чи були поранені лише у листопаді.

Крім того, російські війська активно зміцнюють фортифікаційні споруди та підтягують додаткові резерви на півдні. На додачу до тиску артилерійськими обстрілами ворог також застосовує дрони для здійснення розвідки.

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