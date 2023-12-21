В "Азов" появилась вакансия начальника склада с оплатой до 125 000 грн — какие обязанности

Военный из полка "Азов" на передовой. Фото: azov.org.ua

Начальника состава ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". За работу обещают зарплату до 125 тыс. грн и доплату 3300 грн/день за пребывание в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

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Отмечается, что в обязанности начальника склада входит качественное хранение имущества, его прием и выдача, а также ведение соответствующей документации.

Скриншот сообщения с сайта поиска работы Work.ua

Требования к кандидату таковы:

готовность проходить службу в зоне боевых действий;

высокий уровень владения MS Word, Excel;

опыт работы начальником склада будет преимуществом.

Среди условий, которые предлагает "Азов", есть официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту, возможность перевода действующих военнослужащих из других подразделений. Также есть доплата за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Напомним, что полк "Азов" также нуждается в своих рядах логиста. Обещают высокую оплату и доплату за пребывание в зоне боевых действий. Среди обязанностей работа над организацией и планированием доставки груза, ведение документов, сотрудничество с отделом закупки и другие.