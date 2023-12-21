В "Азов" з'явилась вакансія начальника складу з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки

Військовий з полку "Азов" на передовій. Фото: azov.org.ua

Начальника складу шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". За роботу обіцяють зарплату до 125 тис. грн та доплату 3300 грн/день за перебування в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що до обов'язків начальника складу входить якісне зберігання майна, його приймання та видача, а також ведення відповідної документації.

Скриншот повідомлення з сайту з пошкук роботи Work.ua

Вимоги до кандидата такі:

готовність проходити службу у зоні бойових дій;

високий рівень володіння MS Word, Excel;

досвід роботи начальником складу буде перевагою.

Натомість серед умов, які пропонує "Азов", є офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом, можливість переведення чинних військовослужбовців з інших підрозділів. Також є доплата за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що полк "Азов" також потребує у свої лави логіста. Обіцяють високу плату та доплату за перебування в зоні бойових дій. Серед обов'язків — робота над організацією та плануванням доставки вантажу, ведення документів, співпраця з відділом закупівлі та інші.