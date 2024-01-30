В Бердянске могут начать отбирать машины на украинских номерах, — местные власти
Во временно оккупированном Бердянске останавливают людей на авто с украинскими номерами с вопросом, почему не переоформили машину. Все желающие сохранить свое транспортное средство должны переоформить его по российскому законодательству, имея российский паспорт.
Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета.
Перерегистрация авто на украинских номерах в Бердянске
Все, кто в оккупированном Бердянске двигается на транспортных средствах на украинских номерах, сталкиваются с постоянными остановками на дороге.
"Их спрашивают, почему не переоформили на номера, что нужно уже оформлять, потому что будут там налоги невероятные, страхование космических денег будет стоить для регистрации в других странах (т.е. на украинской регистрации) и так далее", — рассказал заместитель председателя райсовета.
Однако все это упирается в наличие российского паспорта. Как и в любой другой сфере в оккупированном городе сейчас.
"Если человек беспокоится за свой автомобиль и хочет переоформить — будь добр, паспорт. Хочешь получить медицинские услуги — паспорт", — сообщил Виктор Дудукалов.
Напомним, паспортизация набирает обороты и в Мелитополе. Теперь ребенка, у родителей которого нет российского паспорта, не будут пускать в школы и детсады.
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