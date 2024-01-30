В Бердянске могут начать отбирать машины на украинских номерах, — местные власти

Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске останавливают людей на авто с украинскими номерами с вопросом, почему не переоформили машину. Все желающие сохранить свое транспортное средство должны переоформить его по российскому законодательству, имея российский паспорт.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета.

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Все, кто в оккупированном Бердянске двигается на транспортных средствах на украинских номерах, сталкиваются с постоянными остановками на дороге.

"Их спрашивают, почему не переоформили на номера, что нужно уже оформлять, потому что будут там налоги невероятные, страхование космических денег будет стоить для регистрации в других странах (т.е. на украинской регистрации) и так далее", — рассказал заместитель председателя райсовета.

Однако все это упирается в наличие российского паспорта. Как и в любой другой сфере в оккупированном городе сейчас.

"Если человек беспокоится за свой автомобиль и хочет переоформить — будь добр, паспорт. Хочешь получить медицинские услуги — паспорт", — сообщил Виктор Дудукалов.

Напомним, паспортизация набирает обороты и в Мелитополе. Теперь ребенка, у родителей которого нет российского паспорта, не будут пускать в школы и детсады.