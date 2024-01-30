Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Бердянске могут начать отбирать машины на украинских номерах, — местные власти arrow

В Бердянске могут начать отбирать машины на украинских номерах, — местные власти

30 января 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Бердянске могут начать отбирать машины на украинских номерах, — местные власти
Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированном Бердянске останавливают людей на авто с украинскими номерами с вопросом, почему не переоформили машину. Все желающие сохранить свое транспортное средство должны переоформить его по российскому законодательству, имея российский паспорт.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Читайте также:

Перерегистрация авто на украинских номерах в Бердянске

Все, кто в оккупированном Бердянске двигается на транспортных средствах на украинских номерах, сталкиваются с постоянными остановками на дороге.

"Их спрашивают, почему не переоформили на номера, что нужно уже оформлять, потому что будут там налоги невероятные, страхование космических денег будет стоить для регистрации в других странах (т.е. на украинской регистрации) и так далее", — рассказал заместитель председателя райсовета.

Однако все это упирается в наличие российского паспорта. Как и в любой другой сфере в оккупированном городе сейчас.

"Если человек беспокоится за свой автомобиль и хочет переоформить — будь добр, паспорт. Хочешь получить медицинские услуги — паспорт", — сообщил Виктор Дудукалов.

Напомним, паспортизация набирает обороты и в Мелитополе. Теперь ребенка, у родителей которого нет российского паспорта, не будут пускать в школы и детсады.

транспорт
авто
Бердянск
оккупанты
оккупация
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме