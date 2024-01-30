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У Бердянську можуть почати відбирати машини на українських номерах, — місцева влада

30 січня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Бердянську можуть почати відбирати машини на українських номерах, — місцева влада
Тимчасово окупований Бердянськ. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованому Бердянську зупиняють людей на авто з українськими номерами з питанням, чому не переоформили машину. Усі охочі зберегти свій транспортний засіб мусять переоформити його за російським законодавством, маючи російський паспорт. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради. 

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Усі, хто в окупованому Бердянську рухається на транспортних засобах на українських номерах, стикаються з постійними зупинками на дорозі. 

"Їх запитують, чого не переоформили номери, що треба вже оформлювати, тому що будуть там податки неймовірні, страхування космічних грошей буде коштувати для реєстрації в інших країнах (тобто на українській реєстрації) тощо", — розповів заступник голови райради. 

Однак усе це впирається в наявність російського паспорта. Як і в будь-якій іншій сфері в окупованому місті зараз.

"Якщо людина турбується за свій автомобіль і хоче переоформити — будь ласкавий, паспорт. Хочеш отримати медичні послуги — паспорт", — повідомив Віктор Дудукалов. 

Нагадаємо, паспортизація набирає обертів і в Мелітополі. Тепер дитину, у батьків якої немає російського паспорта, не пускатимуть до шкіл та дитсадочків. 

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