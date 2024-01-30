У Бердянську можуть почати відбирати машини на українських номерах, — місцева влада
У тимчасово окупованому Бердянську зупиняють людей на авто з українськими номерами з питанням, чому не переоформили машину. Усі охочі зберегти свій транспортний засіб мусять переоформити його за російським законодавством, маючи російський паспорт.
Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради.
Перереєстрація авто на українських номерах у Бердянську
Усі, хто в окупованому Бердянську рухається на транспортних засобах на українських номерах, стикаються з постійними зупинками на дорозі.
"Їх запитують, чого не переоформили номери, що треба вже оформлювати, тому що будуть там податки неймовірні, страхування космічних грошей буде коштувати для реєстрації в інших країнах (тобто на українській реєстрації) тощо", — розповів заступник голови райради.
Однак усе це впирається в наявність російського паспорта. Як і в будь-якій іншій сфері в окупованому місті зараз.
"Якщо людина турбується за свій автомобіль і хоче переоформити — будь ласкавий, паспорт. Хочеш отримати медичні послуги — паспорт", — повідомив Віктор Дудукалов.
Нагадаємо, паспортизація набирає обертів і в Мелітополі. Тепер дитину, у батьків якої немає російського паспорта, не пускатимуть до шкіл та дитсадочків.
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