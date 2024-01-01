В Белгороде ликвидировали офицера следственного комитета России, — ГУР

Последствия обстрелов Белгорода. Фото: REUTERS/Stringer

В Белгороде обезвредили офицера следственного комитета России Михаила Конопицына. Он был ликвидирован в результате удара 30 декабря 2023 года.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В ГУР рассказали, что в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ в Белгороде ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин.

Ликвидирований офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицын. Фото: росСМИ

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что "хлопок" в Белгороде проредил ряды офицеров рашистских сил России", — говорится в сообщении.

Как известно, в ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ. До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Напомним, недавно в ГУР сообщили, что военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих школ, чтобы поскорее отправить их на фронт. Это нанесено серьезными потерями младшего офицерского состава РФ в войне против Украины.