У Бєлгороді ліквідували офіцера слідчого комітету Росії, — ГУР
У Бєлгороді знешкодили офіцера слідчого комітету Росії Михайла Конопіцина. Він був ліквідований внаслідок удару 30 грудня 2023 року.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Ліквідація офіцера слідчого комітету РФ
У ГУР розповіли, що внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ у Бєлгороді ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил Росії", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, в листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету РФ. До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.
Нагадаємо, нещодавно в ГУР повідомили, що військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів, аби скоріше відправити їх на фронт. Це спричинене серйозними втратами молодшого офіцерського складу РФ у війні проти України.
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