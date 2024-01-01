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У Бєлгороді ліквідували офіцера слідчого комітету Росії, — ГУР

1 січня 2024 09:42
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У Бєлгороді ліквідували офіцера слідчого комітету Росії, — ГУР
Наслідки обстрілів Бєлгорода. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Бєлгороді знешкодили офіцера слідчого комітету Росії Михайла Конопіцина. Він був ліквідований внаслідок удару 30 грудня 2023 року. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Ліквідація офіцера слідчого комітету РФ

У ГУР розповіли, що внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ у Бєлгороді ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина. 

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Ліквідований офіцер слідчого комітету РФ Михайло Конопіцин. Фото: росЗМІ

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил Росії", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, в листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету РФ. До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР повідомили, що військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів, аби скоріше відправити їх на фронт. Це спричинене серйозними втратами молодшого офіцерського складу РФ у війні проти України.

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