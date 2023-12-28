Москва прискорює вишкіл молодших офіцерів, щоб відправити їх на фронт, — ГУР

Російські курсанти. Фото: Міноборони РФ

Військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів, аби скоріше відправити їх на фронт. Це спричинене серйозними втратами молодшого офіцерського складу РФ у війні проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Читайте також:

Нестача офіцерського складу в РФ

Повідомляється, що через серйозні втрати молодшого офіцерського складу окупаційної армії Росія намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів. А тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт.

У ГУР також розповіли, що для того, щоб вести інтенсивні бойові дії у 2024 році, Росія намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків з окупованих територій України.

"Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік ― підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні", — йдеться у повідомленні.

Допис ГУР в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, The New York Times пише, що з вересня 2023 року з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін натякає на зупинення воєнних дій у війні з Україною. Передбачається, що це може бути заморожування війни на нинішній лінії фронту.

Проте аналітики ISW пояснили, що Володимир Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню на фронті для перешкоджання подальшої військової допомоги Україні від країн Заходу.