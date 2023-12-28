Москва ускоряет обучение младших офицеров, чтобы отправить их на фронт, — ГУР

Российские курсанты. Фото: Минобороны РФ

Военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих школ, чтобы поскорее отправить их на фронт. Это вызвано серьезными потерями младшего офицерского состава РФ в войне против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Сообщается, что из-за серьезных потерь младшего офицерского состава оккупационной армии Россия пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих школ. А тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первоначальное офицерское звание, сразу отправляется на фронт.

В ГУР также рассказали, что для того, чтобы вести интенсивные боевые действия в 2024 году, Россия пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины.

"В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год — подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", — говорится в сообщении.

Сообщение ГУР в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, The New York Times пишет, что с сентября 2023 года появилась информация о том, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это возможно замораживание войны на сегодняшней полосы фронта.

Однако аналитики ISW объяснили, что Владимир Путин демонстрирует заинтересованность в прекращении огня на фронте для препятствования дальнейшей военной помощи Украине от стран Запада.