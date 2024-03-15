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В Белгороде раздавались громкие взрывы — местные сообщили о "прилетах"

15 марта 2024 09:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Белгороде раздавались громкие взрывы — местные сообщили о "прилетах"
Дым в результате взрыва в Белгороде. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В первый день президентских выборов в российском Белгороде звучала ракетная опасность и фиксировались "прилеты". Власти города уверяют о работе ПВО.

Видео с последствиями распространяли местные паблики в Telegram.

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По словам местных жителей, в одном из районов Белгорода сначала прогремели громкие взрывы, после — поднялся густой черный дым и загорелись автомобили, также повреждены жилые здания.

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Дым в результате взрыва в Белгороде. Фото: росСМИ

Пропагандисты сообщили, что из-за обстрелов люди, пришедшие проголосовать на избирательные участки, вынуждены были спуститься в укрытие.

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Информация о ракетной опасности во время голосования. Фото: скриншот

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью ПВО сбило якобы семь снарядов системы залпового огня Vampire.

Напомним, 14 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей призвали уехать, однако российские власти блокируют эвакуацию.

К слова, в России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

война
владимир путин
выборы
взрыв
россияне
оккупанты
Белгородская область
Бєлгород

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