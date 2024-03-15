В Белгороде раздавались громкие взрывы — местные сообщили о "прилетах"

Дым в результате взрыва в Белгороде. Фото: росСМИ

В первый день президентских выборов в российском Белгороде звучала ракетная опасность и фиксировались "прилеты". Власти города уверяют о работе ПВО.

Видео с последствиями распространяли местные паблики в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Белгороде

По словам местных жителей, в одном из районов Белгорода сначала прогремели громкие взрывы, после — поднялся густой черный дым и загорелись автомобили, также повреждены жилые здания.

Дым в результате взрыва в Белгороде. Фото: росСМИ

Пропагандисты сообщили, что из-за обстрелов люди, пришедшие проголосовать на избирательные участки, вынуждены были спуститься в укрытие.

Информация о ракетной опасности во время голосования. Фото: скриншот

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью ПВО сбило якобы семь снарядов системы залпового огня Vampire.

Напомним, 14 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей призвали уехать, однако российские власти блокируют эвакуацию.

К слова, в России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.