У Бєлгороді лунали гучні вибухи — місцеві повідомили про "прильоти"

Дим внаслідок вибуху в Бєлгороді. Фото: росЗМІ

У перший день президентських виборів у російському Бєлгороді звучала ракетна небезпека та фіксувались "прильоти". Влада міста запевняє про роботу ППО.

Відео з наслідками поширювали місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи у Бєлгороді

За словами місцевих жителів, в одному з районів Бєлгорода спершу пролунали гучні вибухи, після — здійнявся густий чорний дим та загорілись автомобілі, також пошкоджено житлові будівлі.

Дим внаслідок вибуху в Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Пропагандисти повідомили, що через обстріл люди, які прийшли проголосувати на виборчі дільниці, змушені були спуститись в укриття.

Інформація про ракетну небезпеку під час голосування. Фото: скриншот

Згодом у Міноборони РФ заявили, що над Бєлгородською областю ППО збила нібито сім снарядів системи залпового вогню Vampire.

Нагадаємо, 14 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Мешканців закликали виїхати, однак російська влада блокує евакуацію.

До слова, у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.