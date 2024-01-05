В Белгороде показали последствия так называемого "сбития 10 целей" над городом

Разбитый автомобиль в результате обстрела. Фото: Валентин Демидов / Telegram

В результате обстрела российского Белгорода этой ночью пострадали двое мужчин, а также от разрушений потерпела инфраструктура. В сети распространили фото около 30 разрушенных автомобилей.

Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

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Российское руководство, в частности губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявило, что российская система ПВО якобы сбила 10 воздушных целей на подлете к городу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу", — написал Гладков.

В результате обстрела этой ночью, по предварительной информации, двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали в больницы. Одному из них была сделана операция. У другого жителя города ранения.

Разбитый в результате обстрела автомобиль. Фото: Валентин Демидов / Telegram

"В общей сложности в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек — в реанимации города Москвы. Все находятся под контролем опытных врачей", — добавил губернатор.

Разбитый в результате обстрела автомобиль. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Как пишет мэр города Демидов, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом повреждения получили около 30 авто, а также выбиты 140 окон в квартирах жилых домов на улицах Почтовая и Макаренко.

Разбитый в результате обстрела автомобиль. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Разбитый в результате обстрела автомобиль. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Разбитый в результате обстрела автомобиль. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции отказались осудить обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года. Там заявили, что Украина имеет право на самооборону и ответные удары.

Добавим, из-за вражеских российских обстрелов в Харькове увеличилось количество раненых и погибших. Захватчики атаковали город 2 января.