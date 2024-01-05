Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Бєлгороді показали наслідки так званого "збиття 10 цілей" над містом arrow

У Бєлгороді показали наслідки так званого "збиття 10 цілей" над містом

5 січня 2024 08:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Бєлгороді показали наслідки так званого "збиття 10 цілей" над містом
Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Внаслідок обстрілу російського Бєлгорода цієї ночі постраждали двоє чоловіків, а також руйнувань зазнала інфраструктура. У мережі поширили фото близько 30 зруйнованих автомобілів.

Про це повідомив мер Бєлгорода Валентин Демидов.

Читайте також:

Що відомо про черговий обстріл Бєлгорода 

Російське керівництво, зокрема губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, заявило, що російська система ППО нібито збила 10 повітряних цілей на підльоті до міста.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста", — написав Гладков.

Внаслідок обстрілу цієї ночі, за попередньою інформацією, двоє чоловіків постраждали. З осколковими пораненнями їх госпіталізували до лікарень. Одному з них було зроблено операцію. У іншого мешканця міста поранення.

Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов
Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram

"Загалом у лікарнях Москви та Білгородської області 74 поранених. 20 людей — в реанімації міста Москви. Всі перебувають під контролем досвідчених лікарів", — додав губернатор.

Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов
Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Як пише мер Міста Демидов, внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком пошкоджень зазнали близько 30 авто, а також вибито 140 вікон у квартирах житлових будинків на вулицях Поштова та Макаренка.

Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов
Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram
Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов
Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram
Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов
Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Франції відмовилися засудити обстріл Бєлгорода 30 грудня 2023 року. Там заявили, що Україна має право на самооборону та удари у відповідь.

Додамо, через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі