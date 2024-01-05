У Бєлгороді показали наслідки так званого "збиття 10 цілей" над містом

Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Внаслідок обстрілу російського Бєлгорода цієї ночі постраждали двоє чоловіків, а також руйнувань зазнала інфраструктура. У мережі поширили фото близько 30 зруйнованих автомобілів.

Про це повідомив мер Бєлгорода Валентин Демидов.

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Російське керівництво, зокрема губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, заявило, що російська система ППО нібито збила 10 повітряних цілей на підльоті до міста.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста", — написав Гладков.

Внаслідок обстрілу цієї ночі, за попередньою інформацією, двоє чоловіків постраждали. З осколковими пораненнями їх госпіталізували до лікарень. Одному з них було зроблено операцію. У іншого мешканця міста поранення.

Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram

"Загалом у лікарнях Москви та Білгородської області 74 поранених. 20 людей — в реанімації міста Москви. Всі перебувають під контролем досвідчених лікарів", — додав губернатор.

Розбите авто внаслідок обстрілу. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Як пише мер Міста Демидов, внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком пошкоджень зазнали близько 30 авто, а також вибито 140 вікон у квартирах житлових будинків на вулицях Поштова та Макаренка.

Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Розбите внаслідок обстрілу авто. Фото: Валентин Демидов / Telegram

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Франції відмовилися засудити обстріл Бєлгорода 30 грудня 2023 року. Там заявили, що Україна має право на самооборону та удари у відповідь.

Додамо, через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня.