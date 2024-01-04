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Вибухами у Бєлгороді Росія намагалася зірвати постачання чеської техніки ЗСУ

4 січня 2024 03:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Вибухами у Бєлгороді Росія намагалася зірвати постачання чеської техніки ЗСУ
Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: Reuters/ Stringer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Заява російської сторони про удари по Бєлгороду нібито з використанням чеських снарядів Vampire була частиною масштабнішої спецоперації. Кремль таким чином намагався зірвати передачу Україні чеських артилерійських систем Dana-M2, які отримала Маріупольська бригада.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, істерика Російської Федерації навколо вибухів у Бєлгороді 30 грудня 2023 року може бути напряму пов’язана із постачанням Україні західної зброї.

Йдеться про 26 артилерійських установок Dana-M2 чеського виробництва, які разом із кількома тисячами снарядів до них отримала Маріупольська бригада.

"Саме через постачання Чехію цієї військової техніки росіяни і заявили, нібито Бєлгород був обстріляний ЗСУ чеськими реактивними снарядами РСЗВ Vampire", — наголосив експерт.

Атака на Чехію через ООН

Снєгирьов підкреслив, що Росія також завдала удару у цьому напрямку на дипломатичному фронті – вимагаючи присутності на засіданні скликаного нею ж Радбезу ООН представника Чехії.

"Усе це було спрямоване саме на те, щоб зірвати процес передачі Україні такої значно кількості модернізованих одиниць артилерійської техніки з Чехії", — запевнив експерт.

Він підкреслив, що Чехія не погодилася на вимогу Росії.

Нагадаємо, що 30 грудня сталися вибухи у російському Бєлгороді.

Новини.LIVE уже писали про те, кому була вигідна атака на Бєлгород – Росії чи Україні.

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