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Взрывами в Белгороде Россия пыталась сорвать поставки чешской техники ВСУ

4 января 2024 03:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Взрывами в Белгороде Россия пыталась сорвать поставки чешской техники ВСУ
Последствия взрывов в Белгороде. Фото: Reuters/ Stringer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Заявление российской стороны об ударах по Белгороду якобы с использованием чешских снарядов Vampire было частью более масштабной спецоперации. Кремль таким образом пытался сорвать передачу Украине чешских артиллерийских систем Dana-M2, полученных Мариупольской бригадой.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, истерика Российской Федерации вокруг взрывов в Белгороде 30 декабря 2023 года может быть напрямую связана с поставкой Украине западного оружия.

Речь идет о 26 артиллерийских установках Dana-M2 чешского производства, вместе с несколькими тысячами снарядов к ним получила Мариупольская бригада.

"Именно из-за поставок Чехии этой военной техники россияне и заявили, будто Белгород был обстрелян ВСУ чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire", — подчеркнул эксперт.

Атака на Чехию через ООН

Снегирев подчеркнул, что Россия также нанесла удар в этом направлении на дипломатическом фронте — требуя присутствия на заседании созванного им же Совбеза ООН представителя Чехии.

"Все это было направлено именно на то, чтобы сорвать процесс передачи Украине такого значительного количества модернизированных единиц артиллерийской техники из Чехии", — заверил эксперт.

Он подчеркнул, что Чехия не согласилась на требование России.

Напомним, 30 декабря произошли взрывы в российском Белгороде.

Новини.LIVE уже писали о том, кому была выгодна атака на Белгород – России или Украине.

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