В Белгородской области РФ объявили ракетную опасность

Ракета летит по ночному небу. Фото: kor.ill.in.ua

В российской Белгородской области предупреждают об угрозе ракетного удара в понедельник, 5 февраля. Речь идет именно о городе Валуйки.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Ракетная опасность в Белгородской области 5 февраля

Соцсети со ссылкой на РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) сообщают о ракетной опасности в Валуйках. Местных просят сидеть дома и не подходить к окнам.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"

Скриншот карты с местом размещения Валуек в Белгородской области РФ

Что известно о взрывах России

Напомним, что мощный взрыв был слышен под российским Санкт-Петербургом 28 января. После звуков очевидцы зафиксировали густой дым.

Также мы сообщали, что в российском Владивостоке прогремел ряд взрывов в 23 января. Они стали причиной пожара, вспыхнувшего на двух электроподстанциях города.

Добавим, что на взрывы жаловались и жители Самары 22 января. Затем вспыхнул пожар на рынке, который разгорелся более чем на 1 000 м. кв.