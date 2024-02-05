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В Белгородской области РФ объявили ракетную опасность

5 февраля 2024 01:03
обновлено: 01:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Белгородской области РФ объявили ракетную опасность
Ракета летит по ночному небу. Фото: kor.ill.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российской Белгородской области предупреждают об угрозе ракетного удара в понедельник, 5 февраля. Речь идет именно о городе Валуйки.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Ракетная опасность в Белгородской области 5 февраля

Соцсети со ссылкой на РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) сообщают о ракетной опасности в Валуйках. Местных просят сидеть дома и не подходить к окнам.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"
Скриншот карты с местом размещения Валуек в Белгородской области РФ
Скриншот карты с местом размещения Валуек в Белгородской области РФ

Что известно о взрывах России

Напомним, что мощный взрыв был слышен под российским Санкт-Петербургом 28 января. После звуков очевидцы зафиксировали густой дым.

Также мы сообщали, что в российском Владивостоке прогремел ряд взрывов в 23 января. Они стали причиной пожара, вспыхнувшего на двух электроподстанциях города.

Добавим, что на взрывы жаловались и жители Самары 22 января. Затем вспыхнул пожар на рынке, который разгорелся более чем на 1 000 м. кв.

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